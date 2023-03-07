أصيب مواطنيْن في هجوم للمستوطنين شرق نابلس

كما اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على المواطنين في حي تل الرميدة، وشارع الشهداء، والسهلة، وواد الحصين، وحارة جابر، وسط الخليل.



وأطلق عدد من المستوطنين الرصاص الحي صوب المواطنين، ورشقوهم بالحجارة، واعتدوا عليهم بالضرب وغاز الفلفل والصعق بالكهرباء، عرف منهم رائد غريّب الذي أصيب بحالة إغماء.



واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين هادي وهاني أبو اسنينة، والشاب محمد النواجعة، من منازلهم في حارة بني دار، عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.



رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان، اليوم الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين ببلدة النصارية، شرق نابلس.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مستوطنين اعتدوا على القيادي في حركة فتح سرحان دويكات، بالحجارة والعصي، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح في الوجه والقدم، وإصابة مواطن آخر برضوض بالقدم، وذلك خلال تواجدهما في أراضي النصارية، نقلا إثرها لمستشفى رفيديا في نابلس.