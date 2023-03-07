بن غفير يُصدر تعليمات للشرطة بعد أحداث مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، على اغتيال قوات الاحتلال لستة مواطنين في مخيم جنين.وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "ليعلم كل من سيرفع يده لإيذاء المستوطنين، أن دمه مهدور - أصدرت تعليماتي للشرطة بتعزيز قواتها في جميع المدن".انسحبت قوات الاحتلال من مخيم جنين، مخلفة ستة شهداء وعدة إصابات بينها خطيرة.وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد ستة مواطنين، وإصابة تسع آخرين، بينها خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين، اليوم الثلاثاء.والشبان الذين استشهدوا في جنين، هم: شهيد مجهول الهوية، محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد ناطور (27 عاماً)، زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً)".