الإعلان عن تأسيس مؤسسة معين بسيسو في غزة

رام الله - دنيا الوطننظم مجلس أمناء مؤسسة معين بسيسو، اليوم الثلاثاء، حفل إعلان تأسيس مؤسسة معين بسيسو، الذي جاء بقرار من الرئيس محمود عباس، وذلك تخليداً لإرث الراحل الأدبي والنضالي في جامعة الأزهر بمدينة غزة.وفي كلمة نيابة عن الرئيس عباس، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي: "أبلغكم تحيات الرئيس، وهو يعلن قرار تأسيس مؤسسة معين بسيسو الثقافية وبدء عملها لتكون صرحا وطنيا وثقافيا جديدا".وأضاف "لم يكن بسيسو مثقفا عاديا بل منهجا من الفكر الوطني النضالي ورافدا ثوريا لدعم صمود الثوار واستمرار المعركة، نكرمه اليوم وفاء لمسيرته وإضافة للمشهد الثقافي الفلسطيني للدفاع عن الهوية الفلسطينية".وقال إن هذه المؤسسة تعد "رافدا من روافد منظمة التحرير الفلسطينية من شخصيات وطنية يحملون مسؤولية نجاحها، لتكون صرحا حضاريا في ظل ما نعيشه من معركة وجودية في مواجهة الفاشية الصهيونية التي تسعى لاقتلاعنا من جديد عبر تزوير التاريخ".بدوره قال قال رئيس جامعة الأزهر عمر ميلاد "نستضيف اليوم هذا الحفل للإعلان رسميا عن تأسيس مؤسسة معين بسيسو الأديب والمناضل، ومن أوائل رواد العمل الوطني".ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه المؤسسة مع اقتراب الذكرى الـ75 للنكبة، لتحمل رسالة معين بسيسو في حماية هذه الأرض والدفاع عنها.