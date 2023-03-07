مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني ينفي استقالة الحكومة

رام الله - دنيا الوطننفى مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، مساء الثلاثاء، نية الحكومة تقديم استقالتها للرئيس محمود عباس على خلفية اضراب النقابات.وأكد مكتب رئيس الوزراء، في تصريح لمرصد (كاشف) التابع لنقابة الصحفيين، عدم صحة الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع.ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات منسوبة لمصادر مطلعة تدعي نية رئيس الوزراء تقديم استقالته على خلفية اضراب النقابات.ورفضت عدد من النقابات المهنية بالإضافة لحراك المعلمين واتحاد المعلمين، أمس الإثنين، بياناً حكومياً حول صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية، بنسبة 5%، وصرف علاوة طبيعة عمل بنسبة 10% للأطباء اعتباراً من شهر آذار/ مارس الحالي.واعتبر كلاً من: حراك المعلمين واتحاد المعلمين، ونقابة الصحفيين ونقابة الأطباء، البيان الحكومي تنكراً للاتفاقيات السابقة بين الحكومة والنقابات المهنية.