أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال مخيم جنين واستشهاد شاب

رام الله - دنيا الوطنوجه الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، التحية لـ "الشباب الثائر المشتبك على الدوام مع الاحتلال".ونعى في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الشاب الذي استشهد برصاص الاحتلال في جنين، مشدداً على أن "مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية عبر اشتباكه الدائم مع المحتل".وقال: إن "الاحتلال يقف مجددًا عاجزًا أمام فعل الشباب الثائر المقاوم بجنين المقاومة في الضفة الغربية لن تتوقف إلا بالحرية والاستقلال.وأكد قاسم أن "كل عمليات الاغتيال والاعتقال تزيد من الفعل المقاومة بالضفة الغربية".