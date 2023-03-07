إعلام إسرائيلي: اعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس



وأفادت المصادر ذاتها، باندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في مخيم عسكر القديم بنابلس.

واستشهد مواطن وأصيب 5 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين، اليوم الثلاثاء.



وقالت وزارة الصحة إن الشاب محمد وائل غزاوي (26 عاما) استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم جنين، بينما أصيب 5 مواطنين بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في الصدر.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد تحدثت عن استشهاد أربعة فلسطينيين خلال اقتحام مخيم جنين، بينهم منفذ عملية حوارة.

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وأفادت المصادر ذاتها، باندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في مخيم عسكر القديم بنابلس.

رام الله - دنيا الوطنأفاد الصحفي، الإسرائيلي، إيتاي بلومنتال، إنه بالتزامن مع العملية في جنين، تم اعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس.وأفادت مصادر محلية، باقتحام جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، وحاصرت مبنى سكني في مخيم عسكر القديم.