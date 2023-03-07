شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل في سجونه (29) أسيرة أقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل في سجونه (29) أسيرة أقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن الاحتلال الإسرائيليّ يواصل اعتقال (29) أسيرة في سجن (الدامون)، أقدهمنّ الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، ومن بينهن طفلتان إحداهما تجاوزت سنّ الطفولة قبل عدة أيام وهما: (نفوذ حمّاد من القدس، وزمزم القواسمة من الخليل التي أتمت عامها الـ18 قبل عدة أيام).

وأضاف نادي الأسير في بيان له؛ عشية يوم المرأة العالميّ الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، أنّ العام المنصرم، وبداية العام الجاريّ، صعّد الاحتلال الإسرائيليّ من جرائمه وانتهاكاته بحقّ النساء الفلسطينيّات، مع تصاعد عدوانه الشامل على شعبنا، واتخذت جرائمه وانتهاكاته عدة مستويات بحقّهنّ؛ ولم يقتصر الأمر على سياسة الاعتقال، حيث استخدمت بشكل أساسي جريمة (العقاب الجماعيّ) بحقّ أمهات الشهداء والأسرى وزوجاتهم، وشكّل العام المنصرم، الذي اعتبر أكثر الأعوام دموية منذ سنوات، محطة قاسية، وصعبة على المرأة الفلسطينيّة.

وأكد نادي الأسير، أنّ الاحتلال استخدم، وما يزال كافة أساليب التّنكيل والتّعذيب، بحقّ الأسيرات، والتي تشكّل جزءًا من السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها بحقّ الأسرى عمومًا، وذلك بدءًا من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتّى النقل إلى مراكز التّوقيف، والتّحقيق، واحتجازهنّ لاحقًا في السّجون بما فيها من أدوات تعذيب مستحدثة، ولم تعد تقتصر جريمة التّعذيب على فترة التّحقيق، لافتًا إلى أنّه ومنذ عام 2019، استعادت سلطات الاحتلال جريمة التّعذيب بحقّ الأسيرات والمعتقلات، حيث رصدت المؤسسات الحقوقية في حينه شهادات لأسيرات اقتربت روايتهنّ من رواية الأسيرات التي واجهنّ الاعتقال في أواخر سنوات الستينات، وذلك من حيث مستوى أساليب التّعذيب.

وتتمثل أساليب التّعذيب والتّنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات:

إطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشاً عارياً، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتّحقيق ولمدد طويلة يرافقه أساليب التّعذيب الجسديّ والنفسيّ منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهنّ طوال فترة التّحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتّحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتّهديد، ومنع المحامين من زيارتهنّ خلال فترة التّحقيق، وإخضاعهنّ لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما وتعرضت عائلاتهنّ للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة( العقاب الجماعي)ّ، واعتقالهنّ للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.

وبعد نقلهنّ إلى السّجون المركزية، تُنفذ إدارة سجون الاحتلال بحقهنّ سلسلة من السياسات، والإجراءات التنكيلية: ويشكّل ما يسمى (معبار) سجن (هشارون) محطة للتنكيل وتعذيب الأسيرة بعد انتهاء التّحقيق، حيث تحتجزهنّ في زنازين لا تصلح للعيش الآدميّ بهدف الضغط عليهنّ، وتواصل تنفيذ هذه السّياسات الثّابتة بعد نقلهنّ إلى سجن (الدامون) منها: جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، والحرمان من الزيارة، وحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهنّ، إضافة إلى تصاعد عمليات القمع والاقتحام، وفرض العقوبات الجماعية بحقهنّ، عدا عن سياسة العزل الإنفرادي بمستوياتها المختلفة.

وتواجه الأسيرات ظروفاً حياتية صعبة في سجن "الدامون"، منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، كما وتضطر الأسيرات استخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، وتتعمد إدارة السّجن قطع التيار الكهربائي المتكرر عليهنّ، عدا عن "البوسطة" التي تُشكّل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة اللواتي يُعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن، وتحديداً المُصابات، وأصعبهنّ، حالة الأسيرة إسراء جعابيص، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، وذلك جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة غاز في مركبتها، وقد أصدر الاحتلال بحقّها حُكمًا بالسّجن لمدة (11) عامًا، وتحتاج الأسيرة جعابيص إلى سلسلة من العمليات الجراحية في اليدين والأذنين والوجه، حيث تُعاني على مدار الوقت من آلام، وسخونة دائمة في جلدها، مما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق، حيث ترفض إدارة السجون توفيرها، بل ولا تكترث لتوفير أدنى الشروط الصحية اللازمة لها، علمًأ أنها فقدت (8) أصابع من يديها.

أخبار ذات صلة

أصيب مواطنيْن في هجوم للمستوطنين شرق نابلس

أصيب مواطنيْن في هجوم للمستوطنين شرق نابلس

بن غفير يُصدر تعليمات للشرطة بعد أحداث مخيم جنين

بن غفير يُصدر تعليمات للشرطة بعد أحداث مخيم جنين

الإعلان عن تأسيس مؤسسة معين بسيسو في غزة

الإعلان عن تأسيس مؤسسة معين بسيسو في غزة

إصابة جنديين من وحدة &quot;يمام&quot; خلال اقتحام مخيم جنين

إصابة جنديين من وحدة "يمام" خلال اقتحام مخيم جنين

الشيخ: حكومة الاحتلال لديها قرار واضح بفتح حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني

الشيخ: حكومة الاحتلال لديها قرار واضح بفتح حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني

الاحتلال يُعلن اغتيال منفذ عملية حوارة ويكشف عن هويته

الاحتلال يُعلن اغتيال منفذ عملية حوارة ويكشف عن هويته

مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني ينفي استقالة الحكومة

مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني ينفي استقالة الحكومة

الرئاسة: عمليات القتل اليومية ضد شعبنا حرب شاملة وتدمير لكل شيء

الرئاسة: عمليات القتل اليومية ضد شعبنا حرب شاملة وتدمير لكل شيء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإعلان عن تأسيس مؤسسة معين بسيسو في غزة

الإعلان عن تأسيس مؤسسة معين بسيسو في غزة

غنيم: نعلن إقامة أول مرفق مائي والبدء بدراسة الجدوى لإنشاء نظام تكاملي للطاقة المتجددة

غنيم: نعلن إقامة أول مرفق مائي والبدء بدراسة الجدوى لإنشاء نظام تكاملي للطاقة المتجددة

إعلام إسرائيلي: اعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس

إعلام إسرائيلي: اعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس

الشيخ: إسرائيل تنكرت لاتفاق العقبة بعد ساعات من التوقيع عليه

الشيخ: إسرائيل تنكرت لاتفاق العقبة بعد ساعات من التوقيع عليه

الأسير محمود العيّة يتنسم الحرية بجنين وينقل رسالة من الأسرى

الأسير محمود العيّة يتنسم الحرية بجنين وينقل رسالة من الأسرى

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل في سجونه (29) أسيرة أقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل في سجونه (29) أسيرة أقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى

الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر انفلات المستوطنين وتدعو الفصائل إلى التحرك وتوفير الحماية لشعبنا

الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر انفلات المستوطنين وتدعو الفصائل إلى التحرك وتوفير الحماية لشعبنا

مسارات يطلق الدورة الثامنة من برنامج التفكير الاستراتيجي وإعداد السياسات

مسارات يطلق الدورة الثامنة من برنامج التفكير الاستراتيجي وإعداد السياسات

منوعات

مايا دياب تهاجم ابنه فيروز لهذا السبب

مايا دياب تهاجم ابنه فيروز لهذا السبب

لن تصدق.. سعر صادم لفستان نادين نجيم

لن تصدق.. سعر صادم لفستان نادين نجيم

بالفيديو.. حلا شيحة تعلم ابنتيها الصلاة وقراءة القرآن

بالفيديو.. حلا شيحة تعلم ابنتيها الصلاة وقراءة القرآن

جورجينا رودريغيز تتنزه بشوارع الرياض بملابس البيت

جورجينا رودريغيز تتنزه بشوارع الرياض بملابس البيت

بالصور.. الدكتورة خلود تظهر بإطلالة أنيقة متطابقة مع ابنتها

بالصور.. الدكتورة خلود تظهر بإطلالة أنيقة متطابقة مع ابنتها

لهذا السبب.. حمادة هلال يتعرض للسيطرة الكاملة من الجن

لهذا السبب.. حمادة هلال يتعرض للسيطرة الكاملة من الجن

شاهد.. إليسا بإطلالة جريئة غير ملائمة لقوامها

شاهد.. إليسا بإطلالة جريئة غير ملائمة لقوامها

&quot;مزق ملابسها وحاول اغتصابها مرة ثانية&quot;.. ما تفاصيل اغتصاب لمجرد للفتاة الفرنسية؟

"مزق ملابسها وحاول اغتصابها مرة ثانية".. ما تفاصيل اغتصاب لمجرد للفتاة الفرنسية؟

شاهد.. أين كانت زوجة أشرف حكيمي في ليلة الاغتصاب المزعومة؟

شاهد.. أين كانت زوجة أشرف حكيمي في ليلة الاغتصاب المزعومة؟

نبيلة عبيد تكشف العديد من الأسرار الخاصة بمشوارها الفني

نبيلة عبيد تكشف العديد من الأسرار الخاصة بمشوارها الفني

عربي

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع مفوض عام (أونروا)

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع مفوض عام (أونروا)

أول تعليق رسمي سوري على الاستهداف الإسرائيلي لمطار حلب

أول تعليق رسمي سوري على الاستهداف الإسرائيلي لمطار حلب

شاهد: حزب الله يكتشف جهاز تجسس إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

شاهد: حزب الله يكتشف جهاز تجسس إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

قطر: تعيين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً للوزراء

قطر: تعيين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً للوزراء