الإسلامية المسيحية تحذر من مخاطر انفلات المستوطنين وتدعو الفصائل إلى التحرك وتوفير الحماية لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تصاعد الانفلات الوحشي غير المسبوق للمستوطنين في الاعتداء على المدن والقرى الفلسطينية والذي أضحى يتصاعد بوتيرة يومية متسارعة.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اعتداءات المستوطنين أصبحت تتخذ طابعاً وحشياً وفاشياَ وترتقي لحرب إبادة وتطهير عرقي من خلال اقتحام المدن والقرى وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين واقتلاع الأشجار والاعتداء على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي.وأكدت الهيئة أنه بات من الواضح أن هذه الاعتداءات الإجرامية تجري بدعم وتواطؤ من جنود الاحتلال الذين يقدمون التسهيلات لاقتحامات المستوطنين ويوفرون الحماية الأمنية لهم.وقالت الهيئة أن هذه الاعتداءات أصبحت نهجاً استراتيجياً للحكومة الفاشية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو وجزءاً من سياستها في إرهاب الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم والاستيلاء على أراضيهم وخلق بيئة طاردة للوجود الفلسطيني على الأرض.وأهابت الهيئة بالفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في التصدي لهذا العدوان والدفاع عن أبناء شعبنا، وبلورة رد قادر على ردع هذا الانفلات والتصدي له بجميع الوسائل، مؤكدةً بأن هذا الإرهاب لن يشكل رادعاً لأبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وجوده على أرضه.ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته لوقف هذا العدوان الخطير الذي سوف يشعل المنطقة واتخاذ القرارات والإجراءات الفعالة لردع سلطات الاحتلال ومستوطنيه وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.