مسارات يطلق الدورة الثامنة من برنامج التفكير الاستراتيجي وإعداد السياسات

رام الله - دنيا الوطنأطلق مركز مسارات الدورة الثامنة من برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات"، بمشاركة 42 متدربًا/ة، إضافة إلى أعضاء طاقم الإشراف والتدريب، وعدد من خريجي/ات البرنامج.وافتتح هاني المصري، المدير العام للمركز، البرنامج في دورته الجديدة، مرحبًا بالمتدربين/ات وبطاقم الإشراف والتدريب، موضحًا أن هذا البرنامج يضم مشاركين/ات من مختلف التجمعات الفلسطينية، ومن مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، وأن هدفه الأساسي ليس تطوير القدرات البحثية والمعرفية والمهارات فحسب، بل المساهمة في تغيير أنماط التفكير، ومن دون ذلك لا يمكن التقدم إلى الأمام، معربًا عن شكره للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعمه البرنامج.من جانبه، أشاد عبد المنعم الطهراوي، عضو طاقم الإشراف والتدريب، بالبرنامج، وما يتضمنه من حقائب تدريبية، موضحًا أن البرنامج يفرض تحديات في ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها فلسطين، وفي ظل التنوع الجغرافي والفكري للمشاركين/ات، مبينًا أن ذلك يساهم في تعزيز التواصل بين الشباب الفلسطيني وكسر النمطية السائدة.بدروه، استعرض عماد أبو رحمة، مدير البرنامج، خطة البرنامج للعام 2023، والحقائب التدريبية، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المشاركة الوطنية الواعية للشباب الفلسطيني بالشأن الوطني العام، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الخاصة، وتقنيات الدراسات المستقبلية، وإنتاج وتطوير أوراق تحليل السياسات، وتقدير الموقف، وأوراق الحقائق، بمجالاتها المختلفة المرتبطة بالقضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة، بما يشمل التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى تصميم حملات المناصرة والضغط عبر تطوير ونشر المحتوى الإلكتروني.وقدم أعضاء طاقم الإشراف والتدريب مداخلات حول البرنامج، وحقائبه التدريبية، ومساهمته في تغيير أنماط التفكير لدى الذين تخرجوا فيه، بينما تناول عدد من خريجي الدورة السابقة تجربتهم في البرنامج وكيف استفادوا منه في حياتهم العملية والبحثية.ويتألف البرنامج التدريبي من مجموعة من جداريات التدريب متعددة المحتوى ترتبط كل منها بالأخرى، وأبرز هذه الجداريات: السياق الوطني والتفكير الإستراتيجي، النظام السياسي الفلسطيني، الصهيونية ومنظومات السيطرة، صنع وتحليل السياسات العامة، التفكير الإستراتيجي ومناهج الدراسات المستقبلية، تحليل الجمهور، المصادر في تطوير بحوث السياسات، القيادة والتنظيم المجتمعي، الرقمية وبحوث السياسات، أوراق تحليل السياسات، أوراق تقدير الموقف، أوراق الحقائق، تسويق الأوراق السياساتية، إضافة إلى لقاءات مع خبراء/خبيرات في قضايا متنوعة.وسيعقد البرنامج خلال المدة من آذار إلى كانون الأول 2023، بواقع 340 ساعة تدريبية.يشار إلى أن مركز مسارات اختار 42 متدربًا/ة من أصل 350 تقدموا بطلبات القبول، بعدما اجتازوا الامتحان التحريري والمقابلة. وقد خرج المركز سبع دورات سابقة من البرنامج، شملت أكثر من 186 باحثًا/ة شابًا/ة، يشكلون اليوم أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي". وينفذ المركز هذا البرنامج للعام الثاني على التوالي بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.