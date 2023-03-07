شؤون فلسطينية

بيانٌ صادر عن الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمُناسبة يوم المرأة

بيانٌ صادر عن الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمُناسبة يوم المرأة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، الذي يصادف غدا، الثامن من آذار/ مارس من كل عام.

 بيانٌ صادرعن الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمُناسبة يوم المرأة العالميّ

نساءَ فلسطينَ المناضلات الماجدات..

نحتفي، ومعَنا كلُّ أبناء شعبنا الفلسطيني، والأحرار من أبناء أمّتنا العربيّة، وكلُّ قوى التحرّر والتقدّم والسلام في العالم؛ بمناسبة يوم المرأة العالمي، باعتباره أحدَ الأيّام المجيدة التي عمّدتها حرائرُ النساء بنضالهنّ الاجتماعي – الطبقي في مواجهة كلِّ أشكال الاستبداد والقهر والاغتراب الذي عانينَ منه، من قبل طغاة رأس المال؛ حيث يتّخذ الاحتفاءُ بهذا اليوم في فلسطين مضامينَ ودلالاتٍ مختلفة، في ظلِّ مواجهة نساء فلسطين للعدوّ الصهيوني، وخوضهنَ معركة التحرّر الوطنيّ منذ أن وطأتْ أقدامُ الغزاة الصهاينة أرضَ فلسطين، وقدّمنَ خلالها آلاف الشهيدات والأسيرات والجريحات والمناضلات، ومثّلن حاضناتٍ ثوريّةً لمسيرة الكفاح الوطني المستمرّة من أجل انتزاع الحريّة والعودة والاستقلال وتقرير المصير؛ وإلى جانب ذلك، كانت تطمحُ وتعملُ لأنْ يرتبطَ استحقاقُ نضالها التحرّري الوطني بالنضال الاجتماعي الديمقراطي؛ رفضًا لتجاوز أو إهدار الحقوق الاقتصاديّة والسياسيّة، ولكلّ أساليب التمييز والاستلاب ومصادرة الحرّيّات، وغياب هيئاتها واتّحاداتها النقابيّة والتمثيليّة.

أبناءَ شعبِنا الفلسطينيّ المقاوم..

إنّ احتفاءنا بيوم المرأة العالمي تحيّةُ فخرٍ واعتزازٍ وعهدٍ ووفاءٍ لشهيداتِ شعبنا اللاتي قدمنَ حياتهنَّ قربانًا على مذبح الحريّة والاستقلال الوطني، وللجريحات اللواتي سَقَيْنَ جذرَ الثورة والكفاح الوطني بدمائهم العطرة، وللأسيرات اللائي أمضينَ عمرَهنَّ خلف أسوار باستيلات العدو، وما لانت معنوياتهنّ، ويواجهن، ببسالةٍ منقطعةِ النظير مع أسرى شعبنا، الإجراءاتِ والممارساتِ الإرهابيّةَ لما يسمّى بمصلحة السجون الصهيونيّة، على طريق انتزاع حقوقهم وحريّتهم الكاملة، للمناضلات اللواتي لم يغادرن مواقع الكفاح الوطني، وقدّمن وما زلن يقدمن؛ أروعَ ملاحم البطولة والتضحية والإباء، ولأمهات وزوجات وأخوات وأبناء الشهداء والأسرى الذين ينبغي أن تصان حقوقهم وكرامتهم الوطنيّة والإنسانيّة.

وعليه؛ نؤكّد بأنّ تصميمنا بالحفاظ على أولوية الصراع الوطني التحرّري مع العدوّ الصهيوني حاضرٌ بكلّ إرادةٍ وثبات، وليسَ لأحدٍ عذرٌ للتهرّب من واجبات النضال المجتمعي، فيما يتعلّق بقضيّة المرأة وحقوقها، ولا يمكن أن يدفع الجبهة إلا نحو مزيدٍ من الإصرار على خوض النضال لأجل حرّيتها وحقوقها الكاملة في مجتمعٍ حرٍّ ديمقراطيّ، باعتبار ذلك مطلبًا تأسيسيًّا لتمكين شعبنا من تجميع طاقاته في معركة التحرّر الوطنيّ والاستقلال وتقرير المصير؛ وفي هذا السياق تشدّد الجبهة على ضرورة تعزيز البِنية الوطنيّة، والثقافة الديمقراطيّة داخل الأطر والهيئات النسويّة؛ من خلال ضمان إعادة هيكلتها وتوحيد صفوفها، وتفعيل إطارها التمثيليّ "الاتّحاد العام للمرأة الفلسطينيّة"؛ كي يصبح قادرًا على الدفاع عن المرأة وهمومها ومطالبها وحقوقها، وكذلك التصدّي لكلّ الدعوات والممارسات المتخلّفة والرجعيّة التي تسعى لسحب المكتسبات، التي حقّقتها المرأة، والحيلولة دون القيام بدورها وطنيًّا ومجتمعيًّا.

الحريّةُ والعدالةُ والمساواةُ للمرأة.. الحريّةُ لفلسطين
 النصرُ حتمًا لشعبنا ونضاله الوطنيّ التحرّريّ
الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي

 

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