دولي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تتفاوض مع أربع دول عربية وإسلامية لضمها للتطبيع

إعلام الاحتلال: إسرائيل تتفاوض مع أربع دول عربية وإسلامية لضمها للتطبيع
التطبيع مع الاحتلال - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن  مفاوضات تدور بين اسرائيل أربع دول لتنضم الى اتفاقات أبراهام، التي تقضي بتطبيع العلاقات فيما بينها.

ووفق ما نقلته صحيفة  صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن كل من: "اندونيسيا وموريتانيا والصومال، والنيجر، على وشك الانضمام لاتفاقات أبراهام".

وأوضحت أن: "هذا التطور يأتي، في الوقت الذي تراجعت فيه حرارة المساعي لضم السعودية إلى هذه الاتفاقات "بفعل الفتور في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة".

وأكدت الصحيفة أن "وزير الخارجية، إيلي كوهين، يتابع هذا الملف عن كثب، وأن رئيس الوزراء، نتنياهو، ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى من بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، آموس هوكشتاين، ينشطون في هذا الملف وراء الكواليس".

ووفقا للصحيفة: "طالب الوزير كوهين، خلال زيارته لألمانيا ولقائه وزيرة خارجيتها أنالينا بربوك، بأن تتدخل بلادها لتساعد في إحراز تقدم في هذه المفاوضات، لا سيما مع موريتانيا والنيجر، مشيرة إلى أن الالتفات للصومال جاء بفعل إشارات صدرت عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالذات، وأن إسرائيل تملك مصلحة في مثل هذه العلاقات بفعل الموقع الجغرافي للصومال".

وتابعت الصحيفة أن: "إسرائيل ترى أهمية العلاقات مع النيجر لكونها دولة مصدِرة لليورانيوم، وتأمل في حال نجحت بإقامة علاقات معها، أن تتمكن من منع بيع اليورانيوم لدول معادية لها، وتغيير نمط تصويت النيجر في المحافل الدولية، أما إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية، فترتبط مع إسرائيل بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياحية غير مباشرة".

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