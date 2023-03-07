تفاصيل لقاء أبو الغيط مع مفوض عام (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، التحديات التي تواجه الوكالة على الصعيد المالي.واستمع أبو الغيط، إلى شرح مفصل من المفوض العام الأخير حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والصعوبات المالية التي تعيق عملها في الفترة الأخيرة.من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء دعمه الكامل، لما يقوم به المفوض العام للتغلب على الصعوبات المالية، وبما يضمن استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها إلى نحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.وأضاف، أن عمل (أونروا) يُمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها، وأن من المهم ألا تتراجع الدول المانحة عن التزاماتها حيال الوكالة على نحو يضعف عملها، مشددا على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة (أونروا)، والتي تبلغ 70 مليون دولار.وأوضح رشدي أنه من المنتظر أن يُلقي المفوض العام لـ(أونروا) كلمة قصيرة أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد يوم غد الأربعاء بمقر الأمانة.