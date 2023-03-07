الجهاد: الاقتحامات المتصاعدة للأقصى تصعيد خطير يستوجب التصدي له

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أن ما يقوم به المستوطنين من اعتداءات واقتحامات متصاعدة للمسجد الأقصى تصعيد خطير يستوجب التصدي له بكل الطرق.وقال المتحدث باسم حركة الجهاد، طارق عز الدين، إنّ: "ما يقوم به قطعان المستوطنين من إرهاب واعتداءات واقتحامات متصاعدة للمسجد الأقصى وأداء "طقوس تلمودية"، تصعيدٌ خطيرٌ يستوجب التصدي له بكل الطرق".️وتابع خلال تصريح صحفي، أن: "حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عما يجري من إجرام للمستوطنين سواء في القدس أو في بلدة حوارة شرق نابلس وفي كل مكان، كونها تعطي تعليمات لهم، وتوفير حماية من جيش الاحتلال".و️أضاف أنَّ: "قيام الصهيوني بن غفير بتشكيل مجموعة إرهابية يهودية مسلحة في مدينة اللد في الداخل المحتل، بمثابة إعلان لاستهداف أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، ما يشكل تهديداً وخطراً مباشراً على الوجود الفلسطيني على أرضه".كما ودعا: "أبناء شعبنا في كل الساحات بضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف، وتصعيد العمل المقاوم بكل الطرق والوسائل للتصدي لسياسة الإرهاب والاستهداف الصهيوني، لأن الاحتلال لا يفرق بين منطقة وأخرى والهدف تهجير وطرد أبناء شعبنا عن أرضه".