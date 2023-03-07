أول تعليق رسمي سوري على الاستهداف الإسرائيلي لمطار حلب

رام الله - دنيا الوطنعلقت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الثلاثاء، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة.أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان لها أن "العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم واستهدف خلاله مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سورية إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من شباط الماضي".وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها على (تويتر): إن "هذا العدوان يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".وأضافت الوزارة: أن "سوريا تحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على وضع حد لها، خاصّة وأنها تنذر بالمزيد من التهديدات والأخطار للأمن والسلم في المنطقة والعالم".