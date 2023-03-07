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عربي

شاهد: حزب الله يكتشف جهاز تجسس إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

شاهد: حزب الله يكتشف جهاز تجسس إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية
حزب الله يكتشف جهاز تجسس إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات حزب الله اللبناني تمكّنت من اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي  بالقرب من موقع "العباد" على الحدود الجنوبية داخل الأراضي اللبنانية.

وفي التفاصيل، أعلن حزب الله تمكّنه من اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة تشابه البيئة على مقربة من موقع "العباد" داخل الأراضي اللبنانية.

ووفق ما نقل موقع قناة (المنار) اللبناني، فإن "الجهاز عبارة عن مجسم على شكلِ صخرة تحاكي بيئةَ المنطقة، وهو وضع في مكان يقصده المواطنون في إطارِ رحلات السياحةِ الجهادية، وهو مؤلف من بطارية وأسلاك وجهازِ تنصت".






 



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