رئيس نقابة المهندسين في نابلس يكشف تفاصيل إطلاق مجهولين النار على مركبته





إطلاق نار من قبل مجهولين.



وأدانت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن"، حادثة إطلاق النار التي وصفتها بـ "الغادرة"، مشيرةً إلى أن عشر رصاصات اخترقت المركبة.



وقالت إن "أفعال الظلام هذه تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلا".

وطالبت النقابة، الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها كون الحدث فيه تهديد مباشر لحياة مواطن أولاً وشخصية عامة لها دورها النقابي والمجتمعي، مؤكدة على أن رسالتها ودورها النقابي والمجتمعي ماضٍ في طريقه.





وتعرضت مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس، يزن جبر، الليلة الماضية، لمن قبل مجهولين.وأدانت النقابة في بيان وصل ""، حادثة إطلاق النار التي وصفتها بـ "الغادرة"، مشيرةً إلى أن عشر رصاصات اخترقت المركبة.

كشف رئيس نقابة المهندسين في نابلس، م. يزن جبر، الثلاثاء، تفاصيلعلى مركبته الليلة، موجهًا رسالة لكل من يحاول تهديد السلم الأهلي.وقال م. جبر في تصريح خاص لـ ""، إنه "في تمام الساعة الرابعة ونصف فجرًا كنت ذاهبًا إلى صلاة الفجر، وتفاجئت أن السيارة تم استهدافها بعشر رصاصات"، متابعًا: "بعدما راجعت الجيران في المنطقة قالوا لي إنه في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل أتت مركبة و".وأضاف: "بعد ذلك قمنا بإبلاغ الشرطة والمباحث، ولحتى الآن يتمموا على تسجيلات كاميرات المراقبة، والتحقيقات جارية في هذا الموضوع".وأكمل م. جبر: "نتأمل ونحن على ثقة أن تتمكن الشرطة خلال اليوم أو يوم غدٍ كحد أقصى من معرفة مرتكبيوبالتالي هناك معلومات تساعد في الوصول إلى الجناة".وشدد أنه لا يوجد أي خلاف بينه وأشخاص آخرين، فنحن نقابة بسيطة، مؤكدًا أن ما حصل استهداف للسلم الأهلي والقطاعات في فلسطين، كما وهي رسالة لكل شخص يريد العمل بهذه البلد والتي هي غير معنية في الأمن والسلم.ووجه م. جبر رسالة لكل من يحاول زعزعة الأمن: "خبتم وخسئتم، لن ترهبوننا وستزيدونا إصرارًا على العمل"، مضيفًا: "مع العلم إنني كنت أسيرًا وقبل ثلاثة أشهر أُفرج عني، وما أعنيه أن الاعتقال وإطلاق النار لن يثنونا عن الطريق الذي نسير فيه".