حماس لـ "دنيا الوطن": تشكيل مجموعة إرهابية يهودية مسلحة في اللد تطور خطير

علّق المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، على تشكيل شرطة الاحتلال، كتيبة جديدة من المتطوعين في مدينة اللد، بأراضي عام 48.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، إن الشرطة دربت ومولت في الأشهر الأخيرة كتيبة من المتطوعين من مدينة اللد في أراضي عام 48، لتكون بمثابة فرقة حماية خاصة كجزء من استعداد الشرطة لـ "اضطرابات محتملة خلال شهر رمضان في المدينة".



وقال قاسم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن تشكيل مجموعة إرهابية يهودية مسلحة في مدينة اللد تتبع للوزير المتطرف بن غفير، تطور خطير".





وأضاف: "يؤكد ذلك أن الحكومة الإسرائيلية الفاشية ذاهبة لتصعيد عدوانها ضد شعبنا في مدن الداخل المحتل وممارسة إرهابها عليهم، وأن السلوك العنصري الفاشي هو المكون الأساس في كل سلوكها".





ووفق إذاعة (كان) فإن الحديث هنا عن عشرات المتطوعين، وجميعهم من سكان مدينة اللد وهم أدوا الخدمة العسكرية كمقاتلين في الجيش، وقد أخضعتهم الشرطة للتدريبات خلال الأشهر القليلة الماضية وهم ينضوون تحت إمرة الشرطة، وفق ما نقلت (مكان).

وعلى الرغم من كونهم متطوعين، فهذه وحدة تابعة للشرطة بكل معاييرها ومن شأنها ان تزيد من قوة الشرطة وفاعليتها في حال اندلاع اضطرابات او مواجهات.

وكان الدافع الرئيسي لإقامة هذه الكتيبة هو التجربة المستفادة من أحداث عام 2021، حين برز النقص الكبير في العنصر البشري لدى قوى الأمن للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولهذا ادركت الشرطة أن قوة من المتطوعين المدنيين المدربين جيدا والخاضعة للشرطة، يمكنها سد هذه الفجوة، لا سيما في الساعات الأولى لاندلاع الاضطرابات ولغاية نقل عناصر الشرطة من أماكن أخرى الى مكان الحدث.

خاص دنيا الوطن