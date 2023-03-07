حماس تدين استهداف مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس





رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حادثة إطلاق النار التي استهدفت مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين في مدينة نابلس، المهندس يزن مصباح جبر، اليوم الثلاثاء، معتبرة ذلك "عمل جبان، وسلوك عصابات يهدف للترهيب وزرع الرعب في نفوس النقابيين والنشطاء الذين يقودون الحراكات السلمية المطالبة بحقوق وطنية مشروعة".وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، في تصريح صحفي: "إنّ استهداف الأخ المهندس يزن جبر، بصفته ناشطًا نقابيًّا ومجتمعيًّا، بالتزامن مع إطلاق أسبوع القدس الذي أعلن عنه فرع النقابة في نابلس، هو استهداف للكل الفلسطيني، واستخدام غير مشروع للسلاح، وسلوك لا وطني لا يخدم إلا أعداء شعبنا وأصحاب الأجندات الخاصة في التيار المتنفذ في السلطة، في الوقت ذاته الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال وحكومته المتطرفة ضد مكونات شعبنا الفلسطيني كافة".وأضاف بدران: "ندين هذا الاعتداء الآثم، ونؤكد ضرورة قيام السلطة بمحاسبة المجرمين الذين ارتكبوه، وتقديمهم للعدالة، ومنع التستر عليهم، ونشدد على مسؤولية الكل الفلسطيني؛ مؤسسات وشخصيات وأحزاب، للعمل على لجم العناصر المأجورة ورفع الصوت ضد حالة الفلتان الأمني والاستهتار بأرواح أبناء شعبنا، والتي تستهدف زيادة الشرخ في ساحتنا السياسية والنقابية".