وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق في زيارة غير معلنة





رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة، تهدف إلى "إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة والعراق.وقال أوستن في تغريدة عبر موقع (تويتر): "هبطنا في بغداد وأنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدما نحو عراق أكثر أمناً واستقراراً وسيادة".يشار إلى أن أوستن كان آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق بعد غزو عام 2003.وفي وقت سابق، أعلن الوزير الأميركي أنه سيقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط للاجتماع مع قادة كبار في المنطقة، ولفت إلى أن زيارته هذه تأتي تأكيداً على الالتزام الأميركي بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها.