ملحم: الحكومة لا تتنصل من أي اتفاق أو التزام مع الاتحادات والنقابات المهنية

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، "عدم تنصل الحكومة من أي اتفاق أو التزام مع الاتحادات والنقابات المهنية"، والزيادة التي أُعلن عنها أمس هي تنفيذ جزئي لتلك الاتفاقات بسبب الأزمة المالية.







وقال ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، "إن رئيس الوزراء محمد اشتية مستعد اعتبارا من اليوم لبدء حوار جدي مع الاتحادات والنقابات، مشيراً إلى أن الحكومة "منفتحة على إيجاد تسويات وسد الثغرات لإنهاء الأزمة".

رام الله - دنيا الوطنوشدد على أن زيادة أمس على الرواتب لبعض القطاعات تعتبر مقدمة لتنفيذ الاتفاقات وبادرة حسن نية في ظل ظرورف الأزمة المالية الوجودية.