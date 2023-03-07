دولي

وزير إسرائيلي يُهاجم أطباء جنود رفضوا أوامر الخدمة العسكرية

وزير إسرائيلي يُهاجم أطباء جنود رفضوا أوامر الخدمة العسكرية
شلومو كرعي
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من حزب (ليكود)، شلومو كرعي، اليوم الثلاثاء، الأطباء الجنود الذين رفضوا أوامر الخدمة العسكرية احتجاجا على إجراءات الحكومة.

وقال كرعي في هجومه على الأطباء: "إلى الرافضين الخدمة، الوقحين، شعب إسرائيل سيتدبر أمره وسيكون على ما يرام بدونكم - اذهبوا إلى الجحيم".

ومساء أمس، كشفت صحيفة إسرائيلية أن أكثر من 200 طبيب عسكري في الاحتياط هددوا برفض أوامر الخدمة العسكرية.

ووفق صحيفة (هأرتس)، فإن تهديدات الأطباء العسكريين جاءت حال لم يتم إيقاف سن قوانين إضعاف جهاز القضاء فورا من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.

فيما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن نتنياهو قوله: إن "عصيان الخدمة العسكرية يهدد الأساس الوجودي لنا".

ومن المتوقع أن يجتمع اليوم، وزير الجيش، يوآف غالانت مع رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، مع جنود الاحتياط، من مختلف الوحدات في الجيش لبحث الأمر.

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