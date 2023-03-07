تركيا: الإعلان عن أول منافس لأردوغان في الانتخابات الرئاسية





واختار التحالف المعارض الذي يعرف على نطاقٍ واسع بـ"طاولة الستة"، كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب (الشعب الجمهوري) الذي يُعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وفق ما نقل موقع (العربية).



وجاء هذا الإعلان بعد تأجيلٍ تكرر لأكثر من مرة جرّاء الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.







وتم الإعلان عن المرشّحٍ الرئاسي للتحالف في ختام اجتماع الذي عُقِد في مقر حزب "السعادة" والذي دام لنحو خمس ساعات بين الساعة الرابعة عصراً حسب التوقيت المحلي والتاسعة من مساء اليوم في العاصمة التركية أنقرة.



وسبق هذا الاجتماع الذي حضره كلّ قادة الأحزاب الستة، اجتماعان منفصلان جمع كيليتشدار أوغلو بميرال آكتشنار زعيمة حزب "الجيد" اليميني الذي يعرف كذلك بحزب "الخير" والتي قابلت أيضاً رئيس بلديتي اسطنبول وأنقرة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش قبل أن تجتمع برئيس حزب "الشعب الجمهوري" وتقرر العودة مرة أخرى إلى "الطاولة السداسية" شريطة اختيار إمام أوغلو ويافاش كنائبين للرئيس في حال فاز مرشح التحالف في الرئاسة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن تحالف انتخابي معارض في تركيا مساء الاثنين، عن اختيار رئيس أكبر أحزابه كمرشّحٍ مشتركٍ للتحالف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستشهدها البلاد يوم 14 أيار/مايو القادم.