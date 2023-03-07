عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى "عيد المساخر".ونفذت مجموعات المستوطنين برفقة المتطرف "يهودا غليك" جولات استفزازية في باحات المسجد، بعد اقتحامه من باب المغاربة، وارتدوا زي "الكهنوت التوراتي".وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة المقدسية نفيسة خويص من شارع الواد بالقدس.ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة ما يسمى عيد "البوريم/المساخر" اليهودي.