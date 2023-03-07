الأسير محمود أبو الرب من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد بشير نصري محمد أبو الرب (47 عاما) من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال.







وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن الأسير أبو الرب اعتُقل بتاريخ 7/3/2003م، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 24 عاما.

وأضاف، أن الأسير أبو الرب قد تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال مرتين؛ كانت المرة الأولى في عام 1994 وأمضى فيها مدة عام، أما المرة الثانية فكانت في العام 1999 وأمضى خلالها عاما آخر في سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن