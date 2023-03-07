نقابة المهندسين في نابلس تُصدر بيانًا عقب إطلاق نار على مركبة رئيسها

وقالت إن "أفعال الظلام هذه تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلا".





وطالبت النقابة، الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها كون الحدث فيه تهديد مباشر لحياة مواطن أولاً وشخصية عامة لها دورها النقابي والمجتمعي، مؤكدة على أن رسالتها ودورها النقابي والمجتمعي ماضٍ في طريقه.

رام الله - دنيا الوطنتعرضت مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس، يزن جبر، الليلة الماضية، لإطلاق نار من قبل مجهولين.وأدانت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن"، حادثة إطلاق النار التي وصفتها بـ "الغادرة"، مشيرةً إلى أن 10 رصاصات اخترقت المركبة.