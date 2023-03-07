عربي

جيش الاحتلال يشن عدوانًا على مطار حلب ويُخرجه عن الخدمة

جيش الاحتلال يشن عدوانًا على مطار حلب ويُخرجه عن الخدمة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدواناً استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إنه "في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

ويستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سورية بعد الزلزال.

وأفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل، أن مطار حلب استقبل أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي.

وأوضح خليل أنه "لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه".

أخبار ذات صلة

بسبب تصريحات الهجرة.. واشنطن قلقة والبنك الدولي يُعلق تعاونه مع تونس

بسبب تصريحات الهجرة.. واشنطن قلقة والبنك الدولي يُعلق تعاونه مع تونس

جيش الاحتلال يشن عدوانًا على مطار حلب ويُخرجه عن الخدمة

جيش الاحتلال يشن عدوانًا على مطار حلب ويُخرجه عن الخدمة

نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح

نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

تونس ترد على اتهامها بـ&quot;العنصرية&quot; ضد الأفارقة

تونس ترد على اتهامها بـ"العنصرية" ضد الأفارقة

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسرى يدعون لضرورة المشاركة الواسعة اليوم في الوقفات الداعمة لنضالهم

الأسرى يدعون لضرورة المشاركة الواسعة اليوم في الوقفات الداعمة لنضالهم

&quot;ليست مهنتكِ&quot;: تقرير للأورومتوسطي يوثق المضايقات التي تواجهها الصحافيات في اليمن وتونس وفلسطين

"ليست مهنتكِ": تقرير للأورومتوسطي يوثق المضايقات التي تواجهها الصحافيات في اليمن وتونس وفلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية تطال مرابطة مقدسية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية تطال مرابطة مقدسية

الأسير محمود أبو الرب من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الأسير محمود أبو الرب من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ 22

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ 22

القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة

القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

منوعات

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

عربي

نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح

نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية