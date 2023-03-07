جيش الاحتلال يشن عدوانًا على مطار حلب ويُخرجه عن الخدمة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدواناً استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.







وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إنه "في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

رام الله - دنيا الوطنويستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سورية بعد الزلزال.وأفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل، أن مطار حلب استقبل أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي.وأوضح خليل أنه "لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه".