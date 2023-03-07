تفاصيل طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يبقى حول معدله العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.







هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوغدا الأربعاء، يكونغائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى حول معدله العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الخميس، يكونغائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى أقل من معدله بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الجمعة المقبل، يكونغائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح أعلى من معدله بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.