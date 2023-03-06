شؤون فلسطينية

القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة

القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة
طلاب ثانوية عامة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بحثت اللجان الأكاديمية المختصة بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ونظيرتها المصرية، استكمال معادلة فروع الثانوية العامة الفلسطينية المتمثلة في فروع "الصناعي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي".

مثّل وفد دولة فلسطين: رئيس المركز الوطني للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم محمد عواد، ونائب مدير عام الامتحانات في المحافظات الجنوبية جمال يوسف، ومدير دائرة الامتحانات محمد مسالمة، وبحضور المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة المستشار ناجي الناجي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود.

وبحثت اللجان التي عقدت في القاهرة، القضايا والشواغل للطلاب الفلسطينيين الدارسين في جمهورية مصر العربية، وسبل تيسير شؤونهم وتسهيل إجراءات الالتحاق والتسجيل والقبول بالمعاهد والجامعات المصرية. 

ووضع الوفد الفلسطيني الجانب المصري في صورة التحديات التي تواجه العملية التعليمية نتيجة استهداف الاحتلال المتواصل للعملية التعليمية ومحاربة المناهج وتزييفها.

كما ثمن الجهود التي تبذلها الشقيقة الكبرى مصر وهيئاتها المختلفة لصالح رفعة الشأن الفلسطيني، والدور المصري في المساهمة بالنهوض في المسيرة التعليمية الفلسطينية، وحرص دولة فلسطين على العمل والتواصل الدائم لتسخير كافة السبل من أجل إنجاح العملية التعليمية وتجاوز كافة الإشكاليات وتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب الفلسطينيين، وأهمية عقد تلك اللجان لتكون مرتكز تعاون جديد بين الدولتين خاصة في مجال دعم التعليم المهني.

وباشر الجانبان بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بمعادلة المناهج وخطط الدراسة في فروع (الصناعي، الزراعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي) كما تم الاتفاق على استكمال الاجتماعات المتخصصة خلال الشهر الجاري،  إلى أن يتم إنجاز معادلة فروع الثانوية العامة الفلسطينية بما يتيح للطلبة الفلسطينيين استكمال دراستهم والاستفادة من الخبرات المصرية التعليمية المهنية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق والتعاون المشترك في المرحلة المقبلة.

أخبار ذات صلة

القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة

القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

إصابات في اعتداءات للمستوطنين على حوارة جنوب نابلس

إصابات في اعتداءات للمستوطنين على حوارة جنوب نابلس

بيت لحم: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

بيت لحم: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

التربية تدعو لانتظام العملية التعليمية في المدارس الثلاثاء

التربية تدعو لانتظام العملية التعليمية في المدارس الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

الأسير المقدسي الجريح محمد السلايمة يدخل عامه الاعتقالي التاسع

الأسير المقدسي الجريح محمد السلايمة يدخل عامه الاعتقالي التاسع

منوعات

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

عربي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

تونس ترد على اتهامها بـ&quot;العنصرية&quot; ضد الأفارقة

تونس ترد على اتهامها بـ"العنصرية" ضد الأفارقة