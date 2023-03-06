القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة

بحثت اللجان الأكاديمية المختصة بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ونظيرتها المصرية، استكمال معادلة فروع الثانوية العامة الفلسطينية المتمثلة في فروع "الصناعي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي".





مثّل وفد دولة فلسطين: رئيس المركز الوطني للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم محمد عواد، ونائب مدير عام الامتحانات في المحافظات الجنوبية جمال يوسف، ومدير دائرة الامتحانات محمد مسالمة، وبحضور المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة المستشار ناجي الناجي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود.







وبحثت اللجان التي عقدت في القاهرة، القضايا والشواغل للطلاب الفلسطينيين الدارسين في جمهورية مصر العربية، وسبل تيسير شؤونهم وتسهيل إجراءات الالتحاق والتسجيل والقبول بالمعاهد والجامعات المصرية.





ووضع الوفد الفلسطيني الجانب المصري في صورة التحديات التي تواجه العملية التعليمية نتيجة استهداف الاحتلال المتواصل للعملية التعليمية ومحاربة المناهج وتزييفها.

رام الله - دنيا الوطنكما ثمن الجهود التي تبذلها الشقيقة الكبرى مصر وهيئاتها المختلفة لصالح رفعة الشأن الفلسطيني، والدور المصري في المساهمة بالنهوض في المسيرة التعليمية الفلسطينية، وحرص دولة فلسطين على العمل والتواصل الدائم لتسخير كافة السبل من أجل إنجاح العملية التعليمية وتجاوز كافة الإشكاليات وتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب الفلسطينيين، وأهمية عقد تلك اللجان لتكون مرتكز تعاون جديد بين الدولتين خاصة في مجال دعم التعليم المهني.وباشر الجانبان بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بمعادلة المناهج وخطط الدراسة في فروع (الصناعي، الزراعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي) كما تم الاتفاق على استكمال الاجتماعات المتخصصة خلال الشهر الجاري، إلى أن يتم إنجاز معادلة فروع الثانوية العامة الفلسطينية بما يتيح للطلبة الفلسطينيين استكمال دراستهم والاستفادة من الخبرات المصرية التعليمية المهنية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق والتعاون المشترك في المرحلة المقبلة.