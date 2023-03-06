شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

رام الله - دنيا الوطنحَملّت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالضفة الغربية، والمفوض العام للأونروا المسؤولية الكاملة عن محاولة اعتداء شركة أمن خاصة تعاقدت معها إدارة أونروا على العاملين والموظفين والمعتصمين في مقر الشيخ جراح، والتلفظ بألفاظٍ نابيةٍ بحقهم.وجددت الدائرة دعوتها للمفوض بضرورة إقالة مدير العمليات بالضفة "سيىء الصيت والسمعة" آدم بولوكوس بعد تجاوزه الخطوط الحمر وتراكم ممارساته في أكثر من قضية، فقد أصبح شخص غير مرغوب به في الضفة، وباتت سياساته محط غضب ورفض عارم من أبناء شعبنا.واعتبرت أن "إقدام إدارة أونروا بالضفة على استئجار شركات أمن خاصة وتوجيهها كأدوات قمع ضد الموظفين واللاجئين خطوة تخالف كل القوانين والأعراف والشرائع الدولية، وتفتح الباب مجدداً للتساؤل إن كان مدير العمليات ملتزم بالسياسة العامة للأونروا وتسخيرها في خدمة قضايا اللاجئين، أم تَحوّل إلى بلطجي".