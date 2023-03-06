شؤون فلسطينية

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، أن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية مُتطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وطالبت بتدخل دولي وأميركي لوقفها قبل فوات الأوان.

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