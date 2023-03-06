إصابات في اعتداءات للمستوطنين على حوارة جنوب نابلس
أصيب خمسة مواطنين، الإثنين، جراء اعتداءات للمستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس.
وبحسب الهلال الأحمر، فإن أحد المواطنين أصيب بحجر في رأسه بعد رشقه مركبة كان على متنها مع أفراد عائلة، وذلك من قبل المستوطنين.
كمت وأصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال في المنطقة، في حين أطلق مستوطن النار على مركبة في المنطقة.
وتشهد حوارة منذ ساعات حالة من التوتر في ظل اقتحام المستوطنين للبلدة للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر" وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال.
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