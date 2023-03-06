فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

وبحسب فروانة، لا تختلف الأشكال والأساليب التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي عند اعتقال المرأة الفلسطينية عنها عند اعتقال الرجال وكذلك ظروف الاحتجاز الصعبة.

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 17 ألف فلسطينية منذ العام 1967.وأوضح فروانة عشية يوم المرأة العالمي لموقع "الغد" بينهن أمهات ونساء طاعنات في السن، وزوجات وحوامل ومريضات، ومن ذوي الحاجات الخاصة، وفتيات قاصرات، وطالبات في مراحل تعليمية متعددة، وكفاءات أكاديمية، وقيادات مجتمعية، ونواب منتخَبات في المجلس التشريعي.وأضاف: "يحفظ التاريخ أن الأسيرة الأولى في الثورة الفلسطينية المعاصرة هي المناضلة فاطمة برناوي، ابنة مدينة القدس، والتي اعتُقلت بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1967، وأمضت 10 سنوات قبل أن تتحرر سنة 1977".وتابع: فيما تُعتبر الأسيرة المحررة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 الأكثر قضاءً للسنوات في سجون الاحتلال، حيث اعتقلت في 18 نيسان/ أبريل عام 2002، وأمضت 15 سنة متواصلة قبل أن يُطلق سراحها في نيسان/ابريل من العام 2017.وأكمل: كما تفيد الشهادات بأنهن تعرضن جميعهن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة من دون مراعاة لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية في محاولة لملاحقة المرأة وردعها وتحجيم دورها وتهميش فعلها أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق بها أو بالآخرين وأحيانا يتم اعتقالها للضغط على أفراد أسرتها لدفعهم إلى الاعتراف أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم.