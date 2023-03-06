شؤون فلسطينية

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم
طالبات فلسطينيات
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم إخطار سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، مدرسة جب الذيب الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية بيت لحم بالهدم؛ الأمر الذي يحرم طلبتها من نيل حقهم الطبيعي في التعليم الحر والآمن.

وأكدت الوزارة أن هذا الإخطار يندرج في سياق حملة التحريض والاستهداف المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، ما يهدد حق الطلبة في التعليم؛ وهو حق كفلته القوانين والمواثيق والأعراف
الدولية كافة.

ودعت المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية والمدافعة عن الطفولة إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الاحتلالية، واتخاذ موقف حازم تجاه ما يحصل من اعتداءات وانتهاكات وجرائم بحق قطاع التعليم، والعمل على توفير الحماية والمناصرة لهذا القطاع الحيوي.

أخبار ذات صلة

القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة

القاهرة: تفاصيل اجتماع فلسطيني مصري بخصوص الثانوية العامة

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

إصابات في اعتداءات للمستوطنين على حوارة جنوب نابلس

إصابات في اعتداءات للمستوطنين على حوارة جنوب نابلس

بيت لحم: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

بيت لحم: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

التربية تدعو لانتظام العملية التعليمية في المدارس الثلاثاء

التربية تدعو لانتظام العملية التعليمية في المدارس الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

شؤون اللاجئين في الشعبية تُحمّل مدير عمليات أونروا بالضفة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

الأسير المقدسي الجريح محمد السلايمة يدخل عامه الاعتقالي التاسع

الأسير المقدسي الجريح محمد السلايمة يدخل عامه الاعتقالي التاسع

منوعات

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

عربي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

تونس ترد على اتهامها بـ&quot;العنصرية&quot; ضد الأفارقة

تونس ترد على اتهامها بـ"العنصرية" ضد الأفارقة