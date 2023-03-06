التربية تدعو لانتظام العملية التعليمية في المدارس يوم غدٍ

دعا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، مساء يوم الإثنين، إلى انتظام العملية التعليمية في المدارس كافة يوم غد الثلاثاء.









وأضاف: "لكن خطاب الحكومة لم يكن شاملاً لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".



وأكمل البيان، أنه في "ظل إرباك المشهد التربوي بكل مكوناته مدراء ومعلمين ومديريات تربية وتأثر الطلبة بكل ما يجري فإنه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية فإننا نتوجه إلى هذه الخطوة وكلنا ألم لأننا نعلم حجم الخسارة العامة نتيجة هذه الخطوة إلا أننا مجبرون عليها من أجل تنفيذ اتفاقنا وإنقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية".

رام الله - دنيا الوطنوكان قد أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم، الإضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداءً من الغد السابع من آذار/مارس الجاري، وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.جاء ذلك في بيان للاتحاد وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مشيراً إلى أنه تابع مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين، تم التواصل مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود".