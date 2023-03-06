حكومة الاحتلال تكشف قرارها بشأن تقديم تسهيلات للفلسطينيين في رمضان

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، أنه لا اتفاق على تقديم حكومة الاحتلال تسهيلات للفلسطينيين في رمضان مع تحذيرات من اندلاع توتر كبير.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومنسق عمليات الحكومة غسان عليان، ومسؤولين آخرين، ناقشوا الليلة الماضية تقديم تسهيلات للفلسطينيين من الضفة خلال شهر رمضان.وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه بعد جلسة المناقشة لم يتم التوصل إلى قرارات بسبب التوترات داخل الحكومة.