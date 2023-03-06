شؤون فلسطينية

مركز عروبة ينشر مدونة صوتية لورقة تقدير موقف بشأن اجتماع العقبة

مركز عروبة ينشر مدونة صوتية لورقة تقدير موقف بشأن اجتماع العقبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، مدونةً صوتيةً (بودكاست) لورقة تقدير موقف، تُسلط الضوءَ على تفاصيل اجتماع العقبة الأمني، ومواقف الأطراف المختلفة بشأنه، ومدى قربِه من الوقائع على الأرض.

وأوضحت المدونة أن اجتماع العقبة عُقِدَ بمشاركةٍ إقليميةٍ ودولية، استكمالًا للضغوط الأمريكية لنزع فتيلِ التصعيد على الساحة الفلسطينية، وتأسيسًا
لاجتماعٍ لاحقٍ سيُعقَد في شرم الشيخ المصرية في آذار/مارس القادم.

وبيَّن البودكاست مخرجاتِ اللقاءِ التي جاءت في البيان الرسمي، والتي تمثلت بتأكيد السلطة ودولة الاحتلال التزامهما باتفاقاتهما السابقة و"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، واستعدادهما والتزامهما المشترك بالعمل فورًا على "وضع حد للتدابير أحادية الجانب" لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بما يشمل التزام "إسرائيل" بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لأربعة أشهر ووقف منح التصاريح لأية بؤر استيطانية لستة أشهر، وبأن يعمل الجانبان "بحسن نية لتحمُّل مسؤولياتهما وتعزيز الثقة المتبادلة"، وبإقرار أطراف القمة بأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس والتشديد على وصاية الأردن على هذه الأماكن، وعلى مواصَلة الاجتماع وفق هذه الصيغة وتوسيعه ليصبح عمليةً سياسيةً أوسَع نطاقًا تُفضِي إلى سلام عادل ومستدام، واتُّفِق على الاجتماع مجددًا في شرم الشيخ بمصر في آذار/مارس القادم لمتابعة مفاوضات لقاء العقبة والبناء على مخرجاته.

وأشارت الورقة إلى ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن قرار شرعنة تسع بؤر استيطانية، والإحاطة التي وردت فيها، حول تشكيل لجنة أمنية مشترَكة لبحث استئناف التنسيق الأمني، وما تداولته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" حول المَطالب التي حملها وفد السلطة إلى لقاء العقبة.

ولفتت المدونة إلى أن هذا اللقاء لم يُحدِث تغييرًا، مُشيرةً إلى أنه وبعد إعلان البيان الختامي للقمة، أكدت حكومة الاحتلال استمرار بناء المستوطنات في الضفة، وصرَّح "نتنياهو" بأنه "خلافًا للتغريدات"، سيستمر البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة وفق جدول التخطيط والبناء دون أي تغيير، مؤكدًا: "لا يوجد ولن يوجَد أي تجميد"، بالإضافة إلى ما ورد من تصريحات على لسان رئيس مجلس الأمن القومي لدولة الاحتلال "تساحي هنغبي"، الذي ترأس الوفدَ "الإسرائيليَّ"
في القمة، التي أكد فيها أنه "لا تغيير في السياسة الإسرائيلية"، وأن دولة الاحتلال ستشرعن تسع بؤر استيطانية وستصادق على 9,500 وحدة استيطانية جديدة فيالضفة، وشدد على أنه لا يوجَد تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في القدس ولا توجَد قيود على نشاط جيش الاحتلال في الضفة.

وذكر البودكاست مواقف الرعاة الذين حضروا وعقدوا الاجتماع، إذ عدَّت مصر والولايات المتحدة والأردن التفاهماتِ "تقدمًا إيجابيًّا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

التربية تدعو لانتظام العملية التعليمية في المدارس يوم غدٍ

التربية تدعو لانتظام العملية التعليمية في المدارس يوم غدٍ

العمادي يصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

العمادي يصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

حكومة الاحتلال تكشف قرارها بشأن تقديم تسهيلات للفلسطينيين في رمضان

حكومة الاحتلال تكشف قرارها بشأن تقديم تسهيلات للفلسطينيين في رمضان

مركز عروبة ينشر مدونة صوتية لورقة تقدير موقف بشأن اجتماع العقبة

مركز عروبة ينشر مدونة صوتية لورقة تقدير موقف بشأن اجتماع العقبة

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

الأسير المقدسي الجريح محمد السلايمة يدخل عامه الاعتقالي التاسع

الأسير المقدسي الجريح محمد السلايمة يدخل عامه الاعتقالي التاسع

الأسرى يدعون لضرورة المشاركة الواسعة غدًا الثلاثاء في الوقفات الداعمة لنضالهم

الأسرى يدعون لضرورة المشاركة الواسعة غدًا الثلاثاء في الوقفات الداعمة لنضالهم

الداخلية تُنهي أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في جنين

الداخلية تُنهي أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في جنين

محكمة الاحتلال تتخذ قرارًا بخصوص مدرسة &quot;تحدي 5&quot; شرق بيت لحم

محكمة الاحتلال تتخذ قرارًا بخصوص مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم

لجنة الحريات تستنكر إبعاد الاحتلال للمحرر منير الرجبي

لجنة الحريات تستنكر إبعاد الاحتلال للمحرر منير الرجبي

منوعات

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

عربي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

تونس ترد على اتهامها بـ&quot;العنصرية&quot; ضد الأفارقة

تونس ترد على اتهامها بـ"العنصرية" ضد الأفارقة