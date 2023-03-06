شؤون فلسطينية

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب باسم زعارير، إلى تلبية نداء الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وإسنادهم في خطواتهم الاحتجاجية رداً على قرارات الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير.

وشدد زعارير على أهمية خروج شعبنا الفلسطيني في الاعتصامات والوقفات التضامنية مع الأسرى، لإيصال صوتهم إلى أحرار العالم، لنصرتهم والعمل على لجم الاحتلال ووقف جرائمه المتواصلة بحقهم.

وأوضح أن قرارات الاحتلال بحق الأسرى تنتهك أبسط حقوقهم، ويجب معاقبة سلطات الاحتلال على اعتداءاتها الظالمة، إلى جانب ضرورة رفع الروح المعنوية لعائلات الأسرى بزيارتهم ومؤازرتهم.

وذكر زعارير أنه مثلما عودنا شعبنا وأسرانا فإنهم سيواصلون التصدي لكل ممارسات الاحتلال، وسيعملون على إفشالها، وسيقفون وقفة رجل واحد ضدها.

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