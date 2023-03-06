الأسرى يدعون لضرورة المشاركة الواسعة غدًا الثلاثاء في الوقفات الداعمة لنضالهم

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، للمشاركة الواسعة في الوقفات الداعمة لنضالهم، يوم غدٍ الثلاثاء، لمواجهة عدوان الاحتلال ضدهم وقرارات المتطرف "بن غفير".وأكدت لجنة الطوارئ على أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات هي ضرورة وطنية لإيصال رسالة لعدونا أن شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم ولتحقيق حريتهم المنشودة.وأوضحت أن الوقفات المساندة ستكون غدًا الثلاثاء 7 مارس في كافة مراكز المدن الفلسطينية، الساعة التاسعة ليلا، للتعبير عن مشاركتنا في هذا النضال، والتعبير عن وفائكم لمن دفع سنوات عمره من أجل حرية شعبه وأرضه.وأكدت على أن الحركة الأسيرة "مستمرة في مواجهة عدوان "بن جفير" وأدواته ضدنا، والذي يحاربنا في خبزنا ومائنا، وسنستمر في نضالنا حتى إرغام المحتل على وقف عدوانه أو تحررنا القريب".