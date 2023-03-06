الداخلية تُنهي أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في محافظة جنين، وذلك بإزالة 40 لغمًا مضاد للأفراد وأجسام خطرة تم الكشف عنها في داخل الحقل.وتبلغ المساحة الإجمالية للحقل 50 دونمًا وقع فيه ما لا يقل عن عشرة شهداء وأكثر من ثلاثة جرحى، حيث أن إتمام عمليات الإزالة سيتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من الحقل بما يحتويه من أراضي زراعية وأراضي ملكية خاصة.وأكد رئيس المركز العميد أسامة أبو حنانة أنه تم استئناف أعمال الازالة في حقل ألغام قباطية، حيث من المقرر أن تستمر أعمال الكشف والإزالة لمدة شهرين، وذلك من أجل الكشف عن الأجسام المشبوهة لتجنب أية خطورة على حياة المواطنين، ولمعالجة ذلك بطريقة مهنية سليمة.