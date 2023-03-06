إعلام إسرائيلي: أطباء يهددون برفض أوامر الخدمة العسكرية ونتنياهو يُعقب

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، أن أكثر من 200 طبيب عسكري في الاحتياط يهددون برفض أوامر الخدمة العسكرية.ووفق صحيفة (هأرتس)، فإن تهديدات الأطباء العسكريين جاءت حال لم يتم إيقاف سن قوانين إضعاف جهاز القضاء فورا من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.فيما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن نتنياهو قوله: إن "عصيان الخدمة العسكرية يهدد الأساس الوجودي لنا".وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه على خلفية دعوات العصيان، سيجتمع وزير الجيش، يوآف غالانت مع رئيس الأركان، هرتسي هاليفي غدًا الثلاثاء، مع جنود الاحتياط، من مختلف الوحدات في الجيش.وفي السياق، علق عضو (كنيست) السابق، حاييم يلين، بالقول: "رئيس الوزراء الذي يخاف من وزير القضاء، لا يستحق أن يكون رئيساً للوزراء".