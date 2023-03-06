طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء في ختام جلسته الحكومية

قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اعتماد قطاعات تنموية في عدّة مجالات صناعية وسياحية وزراعية وتعليمية وكهرباء المخيمات ومحطات تنقية، ضمن القرض الإيطالي.







كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتبار يوم 13 آذار من كل عام (يوم تكريم الجريح الفلسطيني) يوما وطنيا تكريما للجرحى المناضلين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وذلك كما هو معمول به منذ عام 1968.

كما صادق مجلس الوزراء على حزمة مشاريع لبناء ملاعب في مخيمات الشتات الفلسطيني ضمن موازنة 2023، واعتمد طابعا بريديا باسم ورسم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قضت برصاص جنود الاحتلال خلال قيامها بواجبها في تغطية الجرائم الإسرائيلية في مخيم جنين في شهر أيار من العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطنواعتمد مجلس الوزراء تصميم النصب التذكاري لتخليد ذكرى النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني 1948، تلك الجريمة التي ما زال شعبنا في الوطن والشتات يكابد فصولها المؤلمة، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ستعمل على إحياء الذكرى في الخامس عشر من أيار المقبل لأول مرة في تاريخ الهيئة الدولية.وقرر اعتبار يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023 عطلة رسمية في فلسطين لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.كذلك، قرر تخصيص اعتمادات مالية لتعيين عدد من القضاة في البلديات (محاكم البلديات) على موازنة 2023.