سموتريتش يُهاجم لبيد وغانتس: يريدون إسقاط حكومة اليمين

رام الله - دنيا الوطنشن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء يوم الإثنين، هجومًا على زعيم المعارضة، يائير لبيد، ووزير الجيش السابق، بيني غانتس.ووفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية عن سموترتيش قوله: إن لبيد وغانتس يهينان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واحتجاجهما يهدف إلى إسقاط حكومة اليمين.ويشار إلى أن مظاهرات احتجاجية تخرج بشكل أسبوعي منذ أكثر من شهر ونصف ضد إصلاحات القضاء في حكومة نتنياهو، والتي تأتي بدعم من لبيد وغانتس حسبما يزعم مسؤولون في الحكومة الحالية.