لجنة الحريات تستنكر إبعاد الاحتلال للمحرر منير الرجبي

رام الله - دنيا الوطنأعربت لجنة الحريات بأراضي 48، عن استنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال إبعاد المحرر منير الرجبي من حيفا إلى الخليل، وذلك عقب قضائه 20 عاماً في السجون.وأكدت لجنة الحريات أن قرار الاحتلال يمثل جريمة إضافية بحق الأسير المحرر، وأسلوباً انتقامياً تمارسه مؤسسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة منذ قدوم حكومة يمينية ووزراء متطرفين مثل بن غفير وسموتريتش.وذكرت أن سياسة إبعاد الأسرى بعد تحررهم تعتبر تصعيداً خطيراً بحقهم، يضاف إليها السياسات الجديدة التي بدأت وزارة بن غفير تنفيذها بحق الأسرى كافة، والتي تحمل المزيد من التضييق والأساليب الانتقامية.وأبرقت اللجنة بالتهنئة للأسير المحرر الرجبي، معربة عن تمنياتها له وأسرته أياماً ملؤها التفاؤل بحرية شعبنا الفلسطيني من ظلم الاحتلال وتبعاته.