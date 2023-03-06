بن غفير يردّ على نفي مسؤولي الشرطة وجود مخطط لاغتياله وزوجة نتنياهو

رد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، على تصريحات مسؤولين في شرطة الاحتلال نفي وجود أية معلومات لديهم بشأن مخططات لاغتياله وزوجة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.







ووفق إذاعة (كان) الإسرائيلية، ادعى بن غفير، أن لديه معلومات استخباراتية بأن المتظاهرين ضد "الإصلاحات القانونية" يخططون لاغتياله، هو وزوجة بنيامين نتنياهو.

رام الله - دنيا الوطنفيما علق مسؤولون في الشرطة على التصريحات، أنه ليس لديهم علم بأية معلومات استخباراتية تشير إلى تهديد بالقتل من قبل متظاهرين ضد بن غفير.وقال بن غفير لاحقًا: "إنني مندهش من الإيجاز المقدم من قبل مسؤولين مجهولين في الشرطة والذين ينفون التحذيرات الاستخباراتية الخطيرة التي يتم وضعها على مكاتبنا كل يوم والتي تنعكس أيضًا في زيادة الأمن لممثلين عامين محددين".وأضاف الوزير المتطرف: "أي تسييس يجب إزالته من عمل الشرطة المحترفة، فقد رأينا ما يسببه هذا في سلاح الجو".فيما قالت شرطة الاحتلال لاحقًا إن "هناك تحذيرات من تهديدات لبن غفير، لكنها تأتي من عناصر إرهابية وليس من محتجين"، وفق وصفها.