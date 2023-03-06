عربي

نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح

نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح
حسن نصرالله
رام الله - دنيا الوطن
أكّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء يوم الإثنين، إنهم لن يقبلون أن يفرض الخارج علينا رئيساً للجمهورية، ولا يسمح أن يُفرض أي فيتو من الخارج على أي مرشح للرئاسة.

وفي ملف انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، أكد أنّ "حزب الله يريد جدياً انتخاب رئيس بشكلٍ قاطع ولا يريد الفراغ وهذه المصلحة الوطنية الأكيدة"، وفق قناة (الميادين).

وتابع بالقول: "نقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر"، مضيفاً أنّ "بالنسبة لأصدقائنا إيران وسوريا فهُما لم تتدخلا ولن تتدخلا أبداً في الملف الرئاسي".

وأوضح الأمين العام لحزب الله أنه في الملف الرئاسي "قرارنا كاملاً بأيدينا فنختار ونرشح من نريد ولا ننتظر الخارج ولا نراهن على أوضاع إقليمية"، مشيراً إلى أنّ حزب الله "يعمل في الليل والنهار ليكون الانتخاب غداً ولا ينتظر تسويات، وأقول للبنانيين لا تنتظروا تسويات".

وأردف أنه "لا علاقة للملف النووي الإيراني بأي شيء في المنطقة لا انتخابات الرئاسة في لبنان ولا غيرها"، لافتاً إلى أنّ "المشكلة بين السعودية وإيران تتعلق بالوضع الإقليمي وخاصة في اليمن والحل موجود في صنعاء عند القيادة اليمنية".

وأضاف: "تعالوا لنعطي الاستحقاق الرئاسي البعد الداخلي كاملاً"، مشيراً إلى أنه "في نقطة تعطيل النصاب نحن في السابق اتُهمنا بتعطيل النصاب".

ولفت إلى أنّ "اليوم نسمع من قادة كتل نيابية ونخب سياسية بأنه في حال كان المرشح الرئاسي من محور الممانعة سنعطل الجلسة"، واقترح بأن يسمّي كل طرف مرشحه للرئاسة "ونذهب إلى مجلس النواب فإن حضر النصاب ننتخب الرئيس مباشرة".

وأوضح نصر الله أنه "ليس هناك شيء اسمه مرشح حزب الله وهدف هذه التسمية هو القضاء على الشخص الذي ندعمه"، وتابع أنّ "ما لدينا نحن هو مرشح يدعمه حزب الله".

وأشار إلى أنه "كانت هناك جلسة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وأخبرته بالمواصفات التي يريدها حزب الله في الرئيس"، مضيفاً أنه "بدأنا حواراً مع حلفائنا لدعم مرشح للرئاسة ووصلنا إلى نتائج".

وأردف الأمين العام لحزب الله أنه قال لباسيل إنّ "حزب الله يرى فيك شخصياً والوزير السابق سليمان فرنجية مرشحَّين للرئاسة، وتابع بأنه قال لباسيل أنه بسبب عدم ترشحه فإنّ الخيار قد يذهب لفرنجية".

وختم: "اتفقنا بعد النقاش مع النائب باسيل أنه للبحث صلة"، موضحاً أنّ "أسباب اقتراعنا بالورقة البيضاء هدفها إعطاء الوقت للنقاش واحترام الخيار الذي ندعمه".

أخبار ذات صلة

نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح

نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

تونس ترد على اتهامها بـ&quot;العنصرية&quot; ضد الأفارقة

تونس ترد على اتهامها بـ"العنصرية" ضد الأفارقة

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها

السعودية: أوامر ملكية بتعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب وزارية وحكومية

السعودية: أوامر ملكية بتعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب وزارية وحكومية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

فروانة عشية يوم المرأة العالمي: الاحتلال اعتقل 17 ألف فلسطينية منذ عام 67

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

زعارير يدعو لتلبية نداء الأسرى وإسنادهم في مواجهة الاحتلال

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير الخطيب

الأسير المقدسي الجريح محمد السلايمة يدخل عامه الاعتقالي التاسع

الأسير المقدسي الجريح محمد السلايمة يدخل عامه الاعتقالي التاسع

الأسرى يدعون لضرورة المشاركة الواسعة غدًا الثلاثاء في الوقفات الداعمة لنضالهم

الأسرى يدعون لضرورة المشاركة الواسعة غدًا الثلاثاء في الوقفات الداعمة لنضالهم

الداخلية تُنهي أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في جنين

الداخلية تُنهي أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في جنين

منوعات

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

شاهد: ميسي يقدم هدية غير متوقعة لِـ نادين نجيم وابنها

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائية عبر الإنتربول.. ما التفاصيل؟

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

نانسي عجرم تعلّق على قضية الفنان سعد لمجرد

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

حقيقة زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق 19 عاماً

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

النجم أميتاب باتشان يتعرض لإصابة بليغة لحظة تصوير فيلمه الجديد

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

ظهور الراحل شادي زيدان بفيديو ترويجي يثير تفاعلاً ويتصدر الترند

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

عربي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

تونس ترد على اتهامها بـ&quot;العنصرية&quot; ضد الأفارقة

تونس ترد على اتهامها بـ"العنصرية" ضد الأفارقة