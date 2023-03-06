نصر الله: لن نقبل بأية تدخلات خارجية لفرض رئيس للبنان وسندعم هذا المرشح

أكّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء يوم الإثنين، إنهم لن يقبلون أن يفرض الخارج علينا رئيساً للجمهورية، ولا يسمح أن يُفرض أي فيتو من الخارج على أي مرشح للرئاسة.





وفي ملف انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، أكد أنّ "حزب الله يريد جدياً انتخاب رئيس بشكلٍ قاطع ولا يريد الفراغ وهذه المصلحة الوطنية الأكيدة"، وفق قناة (الميادين).



رام الله - دنيا الوطنوتابع بالقول: "نقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر"، مضيفاً أنّ "بالنسبة لأصدقائنا إيران وسوريا فهُما لم تتدخلا ولن تتدخلا أبداً في الملف الرئاسي".وأوضح الأمين العام لحزب الله أنه في الملف الرئاسي "قرارنا كاملاً بأيدينا فنختار ونرشح من نريد ولا ننتظر الخارج ولا نراهن على أوضاع إقليمية"، مشيراً إلى أنّ حزب الله "يعمل في الليل والنهار ليكون الانتخاب غداً ولا ينتظر تسويات، وأقول للبنانيين لا تنتظروا تسويات".وأردف أنه "لا علاقة للملف النووي الإيراني بأي شيء في المنطقة لا انتخابات الرئاسة في لبنان ولا غيرها"، لافتاً إلى أنّ "المشكلة بين السعودية وإيران تتعلق بالوضع الإقليمي وخاصة في اليمن والحل موجود في صنعاء عند القيادة اليمنية".وأضاف: "تعالوا لنعطي الاستحقاق الرئاسي البعد الداخلي كاملاً"، مشيراً إلى أنه "في نقطة تعطيل النصاب نحن في السابق اتُهمنا بتعطيل النصاب".ولفت إلى أنّ "اليوم نسمع من قادة كتل نيابية ونخب سياسية بأنه في حال كان المرشح الرئاسي من محور الممانعة سنعطل الجلسة"، واقترح بأن يسمّي كل طرف مرشحه للرئاسة "ونذهب إلى مجلس النواب فإن حضر النصاب ننتخب الرئيس مباشرة".وأوضح نصر الله أنه "ليس هناك شيء اسمه مرشح حزب الله وهدف هذه التسمية هو القضاء على الشخص الذي ندعمه"، وتابع أنّ "ما لدينا نحن هو مرشح يدعمه حزب الله".وأشار إلى أنه "كانت هناك جلسة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وأخبرته بالمواصفات التي يريدها حزب الله في الرئيس"، مضيفاً أنه "بدأنا حواراً مع حلفائنا لدعم مرشح للرئاسة ووصلنا إلى نتائج".وأردف الأمين العام لحزب الله أنه قال لباسيل إنّ "حزب الله يرى فيك شخصياً والوزير السابق سليمان فرنجية مرشحَّين للرئاسة، وتابع بأنه قال لباسيل أنه بسبب عدم ترشحه فإنّ الخيار قد يذهب لفرنجية".وختم: "اتفقنا بعد النقاش مع النائب باسيل أنه للبحث صلة"، موضحاً أنّ "أسباب اقتراعنا بالورقة البيضاء هدفها إعطاء الوقت للنقاش واحترام الخيار الذي ندعمه".