الإعلامي الحكومي يُوضح حقيقة فرض ضريبة جديدة في المحاكم بغزة وزيادة رسوم المعاملات

رام الله - دنيا الوطنأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء يوم الإثنين، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض الحسابات على فيسبوك بشأن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم.وقال المكتب الإعلامي: إن "ما تداوله بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة عن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والإدعاء بفرض ضريبة جديدة".كما وأكد عدم صحة هذه المعلومات وعدم وجود أي تغيير لكافة رسوم المحاكم أو دمغاتها.وأضاف المكتب الإعلامي: ما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئا، كونها مقرة سابقا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط، بالإتفاق مع مجلس نقابة المحامين.وختم بالقول: استكمالا لما سبق يقوم المحامي بعد تحصيل القيمة المضافة بدفعها مع قيمة المعاملة مباشرة بدلا من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين.