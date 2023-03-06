شؤون فلسطينية

حمادة يدعو لصد اقتحامات المستوطنين المرتقبة للمسجد الأقصى

حمادة يدعو لصد اقتحامات المستوطنين المرتقبة للمسجد الأقصى
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
دعا المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، لصد اقتحامات المستوطنين المرتقبة للأقصى والتصدي لعنجهية وإجرام الاحتلال.

وقال حمادة إن "ما قام به الاحتلال سابقا بعدوانه على المسجد الأقصى المبارك دفع ثمنه غاليًا، وإن أي عدوان جديد على القدس والأقصى سيكون بمثابة صاعق تفجير للأوضاع الميدانية".

وسبق أن دعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة ما يسمى عيد "البوريم/ المساخر" اليهودي.

وأكد حمادة أن تهديدات المتطرف إيتمار بن غفير، بحق أبناء شعبنا قبل شهر رمضان هي استكمال لعنجهية وإجرام الاحتلال المنطلقة من داخل الاحتلال وخاصة في ظل هذه الحكومة. 

وذكر حمادة أن بن غفير ينتهج "التهديد المسبق والصخب العالي من أجل تحسين وضعه ولتقديم نفسه كقائد مخلد لدى الاحتلال الإسرائيلي". 

وشدد على أن شعبنا لا يأبه بتهديدات بن غفير ولا حكومته الفاشية أو غيرها، موضحا أن بن غفير يسعى لترحيل شعبنا ولكنه يستهدف المقدسيين بشكل خاص هذه الأيام، كي يدفعهم إلى النزوح خارج المدينة المقدسة.
 
وأكد أن ذلك لن يكسر إرادة وعزيمة شعبنا الفلسطيني، مضيفا أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل الصمود والثبات ولن يسمح للمحتل بالتغول في أرضه".

ولفت حمادة إلى أن خصوصية شهر رمضان ستكون فرصة أمام شعبنا للإثخان في هذا العدو، مشيرا إلى أن المقاومة وعلى رأسها حركة "حماس" تؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا في ظل استمرار عدوان الاحتلال.

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