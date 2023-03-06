شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 30 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن قاصرتان يعانين من ظروف قاسية

مركز فلسطين: 30 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن قاصرتان يعانين من ظروف قاسية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال يعتقل في سجونه 30 أسيرة فلسطينية في ظل ظروف لا إنسانية قاهرة، وهذا العدد مرشح للارتفاع في ظل حملات الاعتقال التي يمارسها الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات بشكل مستمر.

وأوضح مركز فلسطين أن سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات هي سياسة قديمة بدأت مع بدايات الاحتلال لفلسطين، ولم تقتصر على حقبة معينة، لكنها تصاعدت خلال انتفاضة الأقصى تحت حجج وذرائع مختلفة، وشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفي أحيان كثيرة تم اعتقالهن بهدف الابتزاز والمساومة لإجبار أقربائهم المطلوبين على تسليم أنفسهم.

وأشار إلى أنه لا يكاد يمر شهر إلا وتتعرض ما بين 10 إلى 15 امرأة وفتاة للاعتقال لساعات او لأيام، بحجج مختلفة، وغالبية تلك الاعتقالات تستهدف النساء المقدسيات بحق بهدف ردعهن عن الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه، لحمايته وصد اقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال لباحاته بشكل مستمر.

وكشف الباحث رياض الأشقر، مدير المركز، أن  حالات الاعتقال التي استهدفت النساء الفلسطينيات منذ عام 1967 وصلت إلى ما يقارب 17 ألف حالة اعتقال، ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر من العام 2000، اعتقل الاحتلال حوالي (3 آلاف) إمرأة وفتاة، لا يزال منهن (30) أسيرة في سجون الاحتلال يقبعن بسجن الدامون في ظل ظروف قاسية.

وأوضح الأشقر أن 14 أسيرة محكومات بأحكام مختلفة، 8 منهن صدرت بحقهن أحكام بالسجن تزيد عن 10 سنوات، أعلاهن حكما الأسيرتين شروق دويات من القدس وشاتيلا أبو عياد من أراضي 48 ومحكومات بالسجن لمدة 16 عاماً، وأسيرة واحدة تخضع الاعتقال الإداري وهي رغد الفنى من طولكرم.

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