شاباك يعتقل طلاب من سكان الضفة بزعم تجنيدهم من حماس في تركيا لتنفيذ عمليات

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اعتقل طلاب من سكان الضفة الغربية خططوا لعمليات.ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن (شاباك) اعتقل مؤخرًا أربعة طلاب من سكان الضفة الغربية بزعم تجنيدهم من قبل حركة حماس لتنفيذ عمليات في إسرائيل.والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال قرر في الفترة الأخيرة تعزيز قواته في الضفة الغربية والقدس بكتائب إضافية تخوفًا من تنفيذ عمليات خاصة مع قرب شهر رمضان وتوقعات بزيادة التوتر.