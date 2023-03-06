القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم البنك المركزي

رام الله - دنيا الوطنحدد القضاء اللبناني 15 آذار/ مارس الجاري موعداً لاستجواب حاكم البنك المركزي رياض سلامة بتهم "ارتكاب جرائم بينها اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع".وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الإثنين، إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حدد 15 مارس الحالي، موعداً لاستجواب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك".وأشارت الوكالة اللبنانية إلى "ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي".وفي 23 شباط/ فبراير الماضي اتهم القضاء اللبناني رياض سلامة بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال، وتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي، بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بينما ينفي سلامة تلك الاتهامات.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أصدر القضاء اللبناني حكما بالإفراج بكفالة مالية عن رجا سلامة، بعد إيقافه شهرين على خلفية "تبييض أموال وإثراء غير مشروع".​​​​​​​